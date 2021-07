Autobrand en reanimatie op A27: uur vertraging

De autobrand was op een parkeerplaats bij een tankstation (foto: SQ Vision). vergroot

De A27 was donderdagmiddag tussen Nieuwendijk en Hank enige tijd dicht vanwege een autobrand. De bestuurder van de auto werd ter plaatse gereanimeerd. Rond drie uur was de weg weer vrij, maar was er wel nog sprake van een lange file.

Er werd onder andere een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De auto stond in brand op een parkeerplaats bij een tankstation naast de snelweg. De bestuurder zou voordat de auto in brand vloog al uitgestapt zijn.

60 minuten vertraging

Rond vier uur was er nog altijd sprake van een uur vertraging. Verkeer werd eerst omgeleid via de A15, A2 en A59.

