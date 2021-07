De besmettingen stijgen, maar noorderlingen gaan toch naar het buitenland

Een van de wagens die zondag bij Hazeldonk de grens passeerden (foto: Omroep Brabant). vergroot

Ondanks dat het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en het gevaar dreigt dat Nederland op code rood wordt gezet vanuit het buitenland, was het toch druk op parkeerplaats Hazeldonk. Het is traditioneel de laatste stop voordat Nederlanders ten zuiden van Breda de grens oversteken.

Het duurt nog een week voordat (een deel van) Brabant op vakantie kan gaan, maar voor de regio Noord begon de schoolvakantie afgelopen vrijdag al. En veel mensen uit dit deel van ons land gaan 'gewoon' naar Frankrijk.

"Ik heb 'm wel een klein beetje geknepen", erkent een vakantieganger. Ze is samen met haar gezin op weg naar het westen van Frankrijk. Toch heeft ze niet getwijfeld om naar het buitenland te vertrekken. "We zijn goed voorbereid. Mijn man en ik zijn gevaccineerd en de kinderen zijn negatief getest. En we gaan lekker naar de camping."

Optimistisch

Op de parkeerplaats Hazeldonk is de sfeer optimistisch. Hoewel de besmettingen stijgen, hebben vakantiegangers hun plannen niet omgegooid. "Ik ben toevallig een paar weken geleden nog op vakantie geweest in Brabant. Het was er heerlijk, dus het is zeker een optie. Maar ik heb een kleine camper en we gaan niet heel ver. Als het moet, zijn we zo terug in Nederland."

Ook een gezelschap met twee mooie racefietsen op het dak heeft er zin in. "We gaan naar een huis toe dat voor de rest afgesloten is van de buitenwereld. Wat dat betreft zitten we in onze eigen bubbel."

'Gewoan op vakansje'

Een gezin uit Friesland, dat koers heeft gezet naar de Vogezen, laat zich de vakantiepret niet ontnemen. "Wij hebben zelf al corona gehad en we zijn gevaccineerd, dus we maken ons geen zorgen." Vraag blijft toch: zou de situatie anders zijn als ze een week later op vakantie zouden gaan? "Dan zouden we ook gewoon gaan. Ja toch, Hidde?"

