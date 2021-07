Coronanieuws: 944 nieuwe besmettingen in Brabant

12.00

De afgelopen week zijn er in Nederland meer coronazelftests verkocht. Dat zeggen Kruidvat, Trekpleister en Etos, die de producten verkopen. In sommige winkels was de voorraad op momenten uitverkocht.

"We merken dat de vraag sinds begin vorige week is toegenomen, parallel met de toename van het aantal besmettingen", zegt een woordvoerster van Kruidvat en Trekpleister. "Het kan zijn dat de voorraad in bepaalde winkels op is." Ze benadrukt dat er genoeg aanbod is in de markt en dat de voorraad eind deze week overal weer op peil moet zijn.