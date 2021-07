WK motorcross in Oss gaat door, organisatie plaatst 6000 stoeltjes

De MXGP motorcross in Oss gaat ondanks de nieuwe coronamaatregelen komend weekend gewoon door. Dat heeft Ebert Dollevoet van organisator Top Events maandagavond tegen Omroep Brabant gezegd. Wel moet de organisatie tussen de vijf- en zesduizend stoeltjes neerzetten voor de bezoekers.

Omdat het evenement in twee dagen is opgedeeld, zaterdag een EK en zondag een WK, kan de Grand Prix in Oss doorgaan. Met wat aanpassingen voldoet circuit de Witte Ruysheuvel in Oss namelijk aan de corona-eisen van het RIVM. Zo mag qua aantal toeschouwers maar twee derde van de capaciteit benut worden en moet iedereen verplicht zitten.