Graat & De Laat komen vanaf de camping: kijk live mee

Graat & De Laat vanaf de camping

De zomervakantie komt er bijna aan en eindelijk is het ook mooi weer! Het radioduo Graat & De Laat kon niet meer wachten en zendt daarom zaterdag uit vanaf de camping.

Vanaf 12 uur 's middags maken de twee presentatoren camping Ter Spegelt in Eersel onveilig. Jordy en Christel hebben er veel zin in: "Zonnebrandcrème, zonnebril en goede zin. We hebben alles bij ons dus het kan niet meer mis!"

Het is geen toeval dat Graat & De Laat de Brabantse campings opzoeken. Komende week begint op Omroep Brabant de jaarlijkse 'Vakantieweek'. De hele week gaan we kriskras de hele wereld over en hoor je veel lekkere zomerhits en mooie vakantieverhalen. Op die manier kom je al helemaal in de stemming voor de zomervakantie.

Christel en Jordy zijn vanaf twaalf uur te beluisteren via de radio en te bekijken via tv. Volgende week doen ze ook nog een camping aan. Dan zijn ze te gast op Camping D'n Mastendol in Rijen.

Ook via Facebook kan je live meekijken:

