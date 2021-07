Hoogleraar: kleiner overstromingsrisico in Brabant, rivier is daar breder

18.00



Camping De Mosterdpot in Woudrichem is druk bezig om alle stacaravans weg te slepen vanwege het hoge water. De verwachting is namelijk dat zaterdagmiddag het water de camping op stroomt. Een dag later kan het water dan een meter hoog staat waar nu nog zo’n 35 caravans staan. "Dit hebben we in veertig jaar tijd niet meegemaakt. In de winter staat het hier vol water maar in de zomer nooit", vertelt de beheerder van de camping.