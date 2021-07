Coronanieuws: 1167 nieuwe besmettingen in Brabant

15.57

Alle volwassenen die een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca hebben gehad, kunnen nu een afspraak maken voor een tweede prik met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Het omboeken begon vrijdag voor mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren. Op zaterdag kwam die mogelijkheid er ook voor mensen uit 1957. Het was de bedoeling dat deze week andere groepen aan de beurt zouden komen, om de beurt, maar daarvan wordt afgezien. In plaats daarvan kan iedereen die in 1958 of daarna is geboren vanaf maandag omruilen.