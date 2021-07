Rondkijken op de plek waar Wies Hensen 30 jaar geleden werd vermoord

Rondkijken op de plek waar Wies werd vermoord. vergroot

Met een in Nederland uniek opsporingsmiddel hopen politie en OM Oost-Brabant de ruim dertig jaar oude moord op Wies Hensen alsnog op te lossen. De Budelse vrouw verdween na een avondje kermis in het dorp. Het gebruik van virtualrealitybrillen is een ultieme poging erachter te komen wie haar wurgde en naakt in een greppel dumpte.

Dat meldt De Telegraaf. De plek van het misdrijf wordt zorgvuldig nagebootst en met fotoapparatuur over 360 graden in beeld gebracht, legt een woordvoerster van het OM uit. "Aan de hand van een forensisch rechercheur kun je door een VR-bril deze plek zien en kijken welke belangrijke sporen er zijn in het onderzoek."

Kermisdagen

Deze VR-weergave kan worden bekeken bij het Mobile Media Lab van de politie, dat tijdens de kermisdagen in Budel te vinden is. "De plek dus waar Wies in de zomer van 1989 voor het laatst in leven is gezien. Er worden dan ook onderzoeksvragen gesteld aan de bezoekers." Ook als de kermis zou worden afgelast in verband met de coronapandemie reist het Mobile Media Lab af naar Budel.

Doel van de unieke VR-weergave is dat mensen aan de hand van hun ervaring met aanwijzingen en tips komen die helpen om na ruim dertig jaar het misdrijf alsnog te kunnen oplossen.

