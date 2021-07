Coronanieuws: ruim 10.000 nieuwe besmettingen in de afgelopen week

02.30



De rechtbank in Lelystad doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen twee mannen die verdacht worden van het in brand steken van een GGD-teststraat in Urk. Tegen de 21-jarige Fokke V. uit Urk is een celstraf geëist van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 16-jarige medeverdachte uit het Friese Lemmer hoorde 229 dagen jeugddetentie, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur eisen. De teststraat bij het haventerrein in Urk werd zaterdagavond 23 januari in brand gestoken tijdens rellen.