Coronanieuws: probleem met de afgedankte ademtest ligt bij GGD, zegt maker

05.14



De schrik zit er flink in bij de Nederlandse sportploeg na de drie positieve coronagevallen in het olympisch dorp van de afgelopen dagen. "We wisten dat dit kon gebeuren, maar het is niet fijn om te horen dat iemand uit je eigen team besmet is", zei handboogschutster Gabriela Schloesser-Bayardo nadat ze donderdagnacht in Tokio in actie kwam in het kwalificatietoernooi. "We zijn nu nog voorzichtiger. De chef de mission heeft ook gezegd: alsjeblieft, houd afstand, doe dit wel en doe dit niet. Ik heb het idee dat iedereen zich daar goed aan houdt."