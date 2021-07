Een man gewond geraakt bij een steekpartij in Hoeven

Steekpartij in de PI in Vught (Archieffoto). vergroot

Bij een steekpartij in Hoeven is zaterdagavond een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie.

De politie ging af op een melding van een vechtpartij, in een huis in Hoeven. Daar zouden meerdere personen bij betrokken zijn geweest.

Steekwond

Agenten ter plaatse zagen dat een van de aanwezigen een steekwond had opgelopen. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is nog in het huis in Hoeven om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

