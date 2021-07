Negatief zwemadvies voor 16 plekken aan de Maas door hoogwater

De provincie heeft een negatief zwemadvies uitgebracht voor 16 zwemgelegenheden aan de Maas of aan een vertakking van de Maas. Door het hoge waterpeil is er te weinig zicht op de kwaliteit van het water en de veiligheid.

Eigen risico

Overigens is het niet strafbaar om te zwemmen in een gebied met een negatief advies. Het wordt sterk afgeraden, maar op eigen risico mág je alsnog het water in. Voor wie liever veilig zwemt, is er een lijst met alle geschikte locaties.