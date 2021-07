Auto botst frontaal op vangrail op snelweg

Foto: Tom van de Put/SQ Vision vergroot

Op een afrit op de A16 is woensdagochtend een auto op een vangrail gebotst. De bestuurder is nagekeken in een toegesnelde ambulance maar had geen erge verwondingen. Twee rijstroken zijn nog gesloten.

Ron Vorstermans Geschreven door

De auto, met een Belgisch kenteken, reed richting Rotterdam. Bij de afrit Prinsenbeek ging het mis en botste de wagen op een zogeheten rimpelbuisobstakelbeveiliger (rimob). De afrit werd tijdelijk afgesloten om het voertuig te kunnen bergen.

