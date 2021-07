Coronanieuws: 'Testen voor toegang levert testbedrijven miljoen per dag op'

07.15



De wirwar aan Europese coronaregels steekt KLM-baas Pieter Elbers. "In het ene land moet je wel een PCR-test doen, in het andere niet. Om het ene land in te mogen moet je wel gevaccineerd zijn maar voor het andere land niet", vertelt Elbers aan het ANP. "Aan het begin van de pandemie kon je dat nog begrijpen, want alles was nieuw. Maar nu hebben we een Europees vaccinatiebewijs. Laten we die andere regels dan ook op Europees niveau regelen."