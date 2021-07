Coronanieuws: voorlopig geen Moderna-prik voor jongeren, genoeg Pfizer

12.50

Het controleren van de juiste coronapapieren heeft geen prioriteit bij de Duitse politie. Sinds dinsdag zijn er weer strengere maatregelen voor reizigers uit Nederland, dat in Duitsland als hoogrisicogebied geldt. Maar controles op correcte registratie of een vaccinatiebewijs worden alleen meegenomen in reguliere verkeerscontroles, aldus woordvoerders van de politie in Kleve, Viersen en Heinsberg. Voor zover bekend is sinds dinsdag nog niemand naar Nederland teruggestuurd.

Reizigers vanuit Nederland moeten in Duitsland tien dagen in quarantaine, als ze langer dan 24 uur in het land blijven. Wie op doorreis is in Duitsland en daar niet heeft overnacht of wie de grens oversteekt voor tanken of boodschappen, moet een vaccinatiebewijs bij zich hebben of een recente negatieve coronatest kunnen laten zien.