Coronanieuws: leerlingen met coronaklachten gingen toch naar school

01.30



De Amerikaanse regering zal later deze maand beginnen met het verzenden van een half miljard doses Covid-19-vaccin naar honderd landen in nood, zei president Joe Biden woensdag in een toespraak in het Witte Huis. De leveringen vormen een aanvulling op de 110 miljoen doses die de VS al aan meer dan zestig landen hebben geschonken. De meeste leveringen werden verspreid via het wereldwijde vaccinatieplatform van Covax, sommige in samenwerking met de Afrikaanse Unie.