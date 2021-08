Tankwagen lekt aardappelpulp op de A58, opruimen kan nog uren duren

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Tankwagen lekt aardappelpulp op A58, opruimen kan nog uren duren

Een lekkende tankwagen heeft vrijdagmiddag op de A58 bij Best een spoor van ongeveer een kilometer met vloeibare aardappelpulp over de vluchtstrook getrokken. De chauffeur merkte dat hij een lekkage had en heeft via de vluchtstrook de afslag bij Best genomen. Bij de afslag is de tank leeggelopen in een sloot.

Het gaat om een vloeibare substantie van aardappelschillen die gebruikt wordt om diervoeding van te maken. Het lek is inmiddels gedicht. Het restant van de vloeibare diervoeding wat nog in de tankwagen zat is overgepompt in een andere wagen.

Een veegwagen is bezig om het gladde weggedeelte schoon te maken. De verwachting is dat de opruimwerkzaamheden nog uren gaan duren. Waardoor het lek is ontstaan, is onduidelijk. Hoeveel vloeibare aardappelpulp er is gelekt is onbekend. De afrit is nog afgesloten.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

