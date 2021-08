Coronanieuws: eerste delen Nederland kleuren oranje op Europese coronakaart

10.00



Het aantal coronagevallen in Nederland blijft dalen. Dit is ook komende week te zien op de Europese coronakaart. Vier provincies kleuren dan hoogstwaarschijnlijk oranje, het op een na laagste niveau, en twee andere provincies komen daar mogelijk bij. De laatste keer dat delen van Nederland zo'n lage waarschuwingskleur hadden, was zo'n maand geleden. De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM. Die kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests.