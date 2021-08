Coronanieuws: twee gratis coronazelftesten voor Nederlandse huishoudens

03.25



In Frankrijk is het nu ook verplicht bij een bezoek aan cafés en restaurants en bij lange trein- of busreizen aan te tonen dat men is gevaccineerd, negatief getest of van het coronavirus is hersteld. Ook zijn zorgmedewerkers nu verplicht zich te laten vaccineren. De omstreden 'coronapasplicht' en vaccinatieverplichting die maandag zijn ingegaan vormen een uitbreiding van de coronamaatregelen die al van kracht waren. Zo was de pas al verplicht in musea, bioscopen en gelegenheden voor grote evenementen.