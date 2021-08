Doosje met pillen achtergelaten in bus, politie waarschuwt: 'Gevaarlijk'

Archieffoto. vergroot

Een man in Tilburg heeft woensdagavond per ongeluk een doosje medicatie achtergelaten in een stadsbus die rond zes uur is vertrokken vanuit het centraal station naar de Conservatoriumlaan. Het gaat om buslijn 2, meldt de politie.

In de plastic doos zitten 'diverse pillen voor onder andere slaapproblemen en ADHD', aldus de politie. De medicatie is gevaarlijk voor kinderen. Wie de pillen vindt, wordt gevraagd de politie te benaderen.

