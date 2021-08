Coronanieuws: Weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis

03.30



Een groot aantal introductieweken voor studenten begint deze zondag - onder meer in Delft en Den Haag - of komende maandag. Bij verschillende introductieweken wordt vanwege de coronamaatregelen deels met het programma Testen voor Toegang gewerkt. Ook moeten deelnemers voor bepaalde activiteiten een tijdslot boeken. In Wageningen begon de introductieweek woensdag al. EL CID in Leiden ging donderdag van start. In Tilburg en Eindhoven vinden de introductieweken pas later deze maand plaats.