Coronanieuws: dit jaar meer geld voor betere ventilatie in scholen

06.45



Maandag 20 september werd vrijdag in de coronapersconferentie genoemd als datum waarop de anderhalve meter mogelijk kan worden losgelaten. Wanneer alles ’goed gaat’. Virologen zien dit echter somber in, zo blijkt uit een artikel in De Telegraaf. Net als vorig jaar komen in deze periode veel mensen besmet terug van vakantie en staat de herfst voor de deur, waarmee het gunstige seizoenseffect op z’n einde loopt. "We komen nu in de moeilijke fase”, zo waarschuwen de Belgische viroloog Marc Van Ranst en Bert Niesters van het UMCG.