Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Het kan weer, slapen op kasteel Dussen én da's heel bijzonder!

Overnachten in één van de torenkamers van het eeuwenoude kasteel Dussen, sinds kort kan het weer en dat was héél lang geleden. “Er werd voor het laatst op het kasteel geslapen in de jaren 90, de gemeentebode van de toenmalige gemeente Dussen woonde hier in”, vertelt Ageeth van Herpen. “Nog verder terug in de tijd sliep mevrouw Suringa op het kasteel, een zonderlinge kasteelvrouwe die zich iedere avond in het kasteel liet insluiten met mannen én een ezel. In een torenkamer waar de ezel sliep, kunnen nu ook bruidjes blijven slapen. Kasteel Dussen is zo nu en dan weer bewoond”, aldus een enthousiaste Van Herpen.

Rob Bartol Geschreven door

Ageeth van Herpen zou je de kasteelvrouwe van kasteel Dussen kunnen noemen. Al bijna 25 jaar verzorgt ze rondleidingen op het kasteel en sinds kort is ze ook de roomservice voor bruidsparen, die op het kasteel in hun eentje blijven overnachten. “Ik breng ze de volgende ochtend het ontbijt op het kasteel”, aldus Van Herpen die verder vertelt, dat de reacties op slapen in de torenkamer - de bruidssuite - positief zijn.

“Maar, er zijn ook bruidjes, vooral de bruidjes, die het soms ook best een beetje eng vinden. Je bent uiteindelijk hier helemaal 's nachts alleen op het kasteel en dan hoor je weleens wat. Een uil of iemand kan op de kasteeldeur bonzen, maar er zijn dikke muren en een dikke kasteeldeur dus het is echt heel veilig.”

"Prachtig deze loper, kasteelwaardig."

Naast rondleidingen en historische activiteiten, die door corona nog steeds stil liggen, profileert kasteel Dussen zich meer en meer als kasteel waar ook huwelijken kunnen worden gesloten. In een door concurrentie gedomineerde markt proberen de (horeca)ondernemers van het kasteel, historie en huwelijk met elkaar te verbinden. Een voorbeeld daarvan is de trouwloper in de trouwzaal.

"Aan de hand van een middeleeuws gobelin, die hier in het kasteel hangt is een nieuwe unieke trouwloper gemaakt", vertelt Ageeth van Herpen. "Die loper is gebaseerd op de rand van een middeleeuws wandkleed, die hier in het kasteel hangt. Op dat gobelin staat de vlucht van gravin Jacoba van Beieren afgebeeld. Prachtig deze loper, kasteelwaardig", aldus Van Herpen die als een bruid met waardige stappen over de loper loopt.

De lokale politieke partij AltenaLokaal is momenteel op een andere manier bezig met het kasteel. In een brief aan de gemeente Altena spreekt Hetty Zorg van AltenaLokaal haar zorg uit over ‘verdwenen’ stukken uit het historische en kostbare interieur van het kasteel. “Het zijn signalen die ons bereiken via bezorgde Dussenaren. Zorgen zijn er onder meer over het kostbare wandkleed dat vroeger in de trouwzaal hing, een antieke tafel die buiten zou hebben gestaan en ontbrekende stukken uit de collectie."

"Kijk hier hangt het in onze trouwzaal, het hangt gewoon aan de muur."

De politieke partij refereert in de brief aan het gemeentebestuur aan een jaren geleden opgemaakte inventarislijst. "Zijn alle benoemde collectiestukken nog in ons kasteel aanwezig", wil Schelle weten.

Vanuit het kasteel is de reactie kort en bondig. "Er is niets verdwenen.” Zonder al te gedetailleerd op de 'aantijgingen en zorgen' in te gaan kan Ageeth van Herpen direct al melden dat de onrust over het 14e eeuwse gobelin, met een taxatiewaarde van € 80.000 in 2008, apert onterecht zijn. "Kijk hier hangt het in onze trouwzaal, het hangt hier gewoon aan de muur."

vergroot

Het kasteel hoopt in het najaar alle activiteiten weer te kunnen opstarten. "We gaan ook modern doen", zegt Van Herpen. "Want ook wij krijgen een QR-code, even scannen en de geschiedenis van kasteel Dussen komt te voorschijn." Onderdeel van die bewogen geschiedenis is ook de freule Rolina Suringar. "Ja, dat is de mevrouw die zich elke avond in het kasteel liet insluiten met ezel én mannen op de galerij om haar te bewaken. Natuurlijk waart haar geest hier nog rond. Overnachtende bruidsparen kunnen het ezeltje zo nu en dan horen balken."





App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.