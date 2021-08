Jongen belandt in het water in Oisterwijk, slachtoffer naar ziekenhuis

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Een jongen tussen de zeven en tien jaar is dinsdagmiddag rond kwart over vier in het water beland aan de Vennelaan in Oisterwijk. Volgens de politie is de jongen door omstanders uit het water gehaald.

De hulpdiensten waren snel bij de plek van het ongeluk. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffertje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het met het kind gaat, is onduidelijk. Ook is het onbekend hoe het kind in het water is beland. Voor de mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren is volgens de politie slachtofferhulp geregeld.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.