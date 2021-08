Xtc-lab ontdekt op industrieterrein in Rosmalen, ontmanteling in volle gang

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Xtc-lab ontdekt in Rosmalen

Op een industrieterrein aan de Kievitsven in Rosmalen heeft de politie donderdagmiddag een xtc-lab ontdekt. Het gaat om een productielocatie voor synthetische drugs. De ontmanteling van het lab is vrijdagochtend nog in volle gang.

Het drugslab werd donderdag aan het eind van de middag ontdekt in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, laat een woordvoerder van de politie vrijdagochtend weten.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) kwamen donderdag al naar Rosmalen voor onderzoek. De LFO komt volgens de politie meestal in actie op plekken waar een drugslab is ontdekt en wordt ontmanteld.

De omgeving rond het ontdekte drugslab is afgezet. Donderdagavond hielden zwaarbewapende agenten het pand en de directe omgeving in de gaten

Het drugslab werd ontdekt op een industrieterrein aan de Kievitsven in Rosmalen (foto: Bart Meesters / SQ Vision).

Foto: Bart Meesters / SQ Vision.

Zwaarbewapende agenten in de buurt van het ontdekte drugslab in Rosmalen (foto: Bart Meesters / SQ Vision).

