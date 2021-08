School betaalt leerling 22.000 euro na ongeluk met freesmachine

Het Summa College, dat over de brug komt (foto: Hans Janssen). vergroot

Het Summa College in Eindhoven heeft een leerling 22.000 euro betaald na een ongeluk waarbij deze scholier ernstig letsel opliep. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dit vrijdag. Tijdens een praktijkles op de techniekschool in 2018 kwam de hand van de toen 16-jarige leerling in een freesmachine terecht.

Volgens het OM had de machine niet de benodigde beveiliging en heeft de school de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. Ook hield de school er geen rekening mee dat het nog om jonge leerlingen ging en waren de voorlichting en het toezicht onvoldoende.

Ook wordt de school verweten dat het ongeluk destijds niet direct bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is gemeld. Daarvoor betaalde de school al een boete aan de inspectie van 4500 euro.

Inmiddels gebruikt de school modernere machines en wordt er extra aandacht besteed aan het veilig gebruiken ervan.

