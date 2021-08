Coronanieuws: 79 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

08.24

Leasemaatschappij LeasePlan verlangt van zijn personeel dat het ingeënt is tegen corona als het weer naar kantoor komt. Volgens de onderneming is het nieuwe normaal 'terug naar normaal', aldus het bedrijf in een verklaring. Het bedrijf heeft onder meer een kantoor in Veghel.

Het Financieele Dagblad meldt dat LeasePlan het eerste in Nederland gevestigde bedrijf is dat met een vaccinatieverplichting voor personeel komt, hetgeen juridisch overigens niet is toegestaan. Het bedrijf heeft circa 8000 werknemers in dertig landen. Daarvan werken er ruim duizend in Nederland op kantoor. Naast een kantoor in Veghel zit LeasePlan ook in Almere, Breukelen, Moordrecht en Zwolle.