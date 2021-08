Wat zijn jouw favoriete liedjes? Stem nu voor de Top 900!

Guus Meeuwis eindigt al jaren op nummer 1 met 'Brabant' hoewel hij vorig jaar op de hielen werd gezeten door Danny Vera met 'Rollercoaster' (archieffoto). vergroot

De stembus voor de jaarlijkse Top 900 op de radiozender van Omroep Brabant is weer geopend. In het programma Wakker! werden vanmorgen de eerste lijstjes ingevuld. De komende tien dagen kan er gestemd worden. De complete lijst met de 900 beste nummers is vanaf 11 september een hele week te beluisteren.

Iedereen mag maximaal 20 liedjes op zijn of haar lijstje zetten. “Dat mag echt van alles zijn”, vertelt Maarten Kortlever, één van de presentatoren. “Het mooiste van deze lijst is dat de grootste klassiekers van Queen of Coldplay worden afgewisseld met Brabantse toppers als Guus Meeuwis, Gerard van Maasakkers of Doe Maar.”

Guus weer op 1?

De afgelopen tien edities was er telkens dezelfde nummer 1. Maarten: “Heel veel mensen zetten ook Guus met ‘Brabant’ op hun lijstje. Ik ben benieuwd of dat dit jaar weer gebeurt.” Tijdens de vorige editie had Guus forse concurrentie van Danny Vera met zijn liedje ‘Rollercoaster’.

De Top 900 wordt dit jaar voor de elfde keer gehouden. Wil je ook stemmen? Ga naar omroepbrabant.nl/top900. Onder de stemmers worden een paar bluetooth-speakers van topkwaliteit verloot.

