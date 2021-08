Mo Ihattaren maakt overstap van PSV, via Juventus, naar Sampdoria

Mo Ihattaren is op weg naar de uitgang bij PSV. Volgens de Italiaanse voetbaljournalist Fabrizio Romano neemt Juventus de middenvelder over. Die topclub verhuurt hem direct aan Sampdoria.

Ihattaren is onderweg naar Italië om de transfer af te ronden. Dit gebeurt maandag of dinsdag, nog voor het verstrijken van de transferdeadline.

De middenvelder staat al geruime tijd op een zijspoor in Eindhoven. Vorig jaar kwam hij nauwelijks in de plannen van Roger Schmidt voor en dit seizoen was het perspectief niet veel beter.

Ihattaren werd dit seizoen uit de A-selectie gezet nadat hij afspraken met PSV niet was nagekomen. Hij had nog een contract voor één jaar in Eindhoven. Het is nog niet bekend welk bedrag PSV voor de middenvelder ontvangt.