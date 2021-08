Verpleegkundige Will had het nog nooit zo druk: 'Alle hulp is welkom'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zorg kan alle helpende handjes gebruiken

Nog nooit was het in de zorg zó druk als het afgelopen jaar. Dat zegt verpleegkundige Will Sonnemans (55) uit Veldhoven. Hij zag door corona en de enorme werkdruk collega's omvallen. Will is dan ook blij dat zorginstelling Oktober de noodklok luidt en familie en gepensioneerden vraagt om te komen helpen.

Een kopje koffie zetten, helpen bij het ontbijt, of gewoon een praatje maken. Er is genoeg te doen in de zorg, waar familieleden of anderen bij zouden kunnen helpen, zegt Will. Sinds zijn achttiende werkt hij met veel passie en plezier in de zorg. Nog nooit had hij het zo druk.

Zelf is hij net op vakantie geweest en heeft de accu weer kunnen opladen. Maar de werkdruk is enorm en ze komen handen tekort bij verzorgingshuis Merefelt in Veldhoven, waar Will werkt.

"Het lukt niet meer om de roosters van het personeel voor september en oktober te vullen", zegt Jessica Vogels, lid van de raad van bestuur van zorginstelling Oktober. "Daarom roepen we familie, vrienden, oud-medewerkers en gepensioneerden op om te komen helpen."

Jessica verwacht dat het niet bij een eenmalige oproep blijft, maar dat hulp van buiten structureel nodig zal zijn in de zorg. "Wij verwachten de komende jaren een blijvend tekort aan personeel, om deze zorg te bieden."

Veel animo

Nadat Oktober vorige week de oproep deed voor hulp, kwamen er veel positieve reacties, zegt Jessica: "Er is veel animo, mensen helpen elkaar gelukkig graag in Brabant." Oktober hoopt dat ook opgeleide verpleegkundigen reageren om mee te komen helpen. Een wandelingetje maken met ouderen, of een kopje koffie zetten, dat kan dan weer worden overgelaten aan familie.

Will praat met passie over de zorg. Kleine dingen, zoals een praatje maken met een oudere, kunnen al het verschil maken, vertelt hij. Hij roept dan ook iedereen op om in de zorg te komen werken.

Stoffig imago

Will denkt dat werken in de zorg een stoffig imago heeft: "Mensen denken dat ik de hele dag billen van ouderen sta te wassen, maar het is echt zoveel meer." Waar hij zich wel aan ergert is de enorme bureaucratie. Al dat papierwerk, waarin je alles moet bijhouden en verantwoorden dat gaat alleen maar ten koste van de echte zorg, vindt hij.

Will is blij dat zorginstelling Oktober een oproep doet aan mensen om te komen helpen: "Dat geeft een gevoel van saamhorigheid, samen gaan we dit probleem oplossen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.