Transfer deadline day: Laatste kans voor clubs om zich te versterken

09.10

Vandaag is de laatste kans voor clubs om zich te versterken met nieuwe (niet transfervrije) spelers. Tot 1 september 00:00 is het mogelijk om zaken te doen. Bij PSV is het afwachten wie de nieuwe spits gaat worden en of Mohamed Ihattaren bij Juventus wordt gepresenteerd. In Breda hoopt men dat middenvelder Thom Haye blijft en wordt er nog gekeken naar een spits. Ook bij Willem II worden nog transfers verwacht.