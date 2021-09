Coronanieuws: heel Nederland kleurt rood op Europese coronakaart

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er lagen woensdag 77 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

EMA: coronabooster niet dringend noodzakelijk.

De marechaussee bekeurt amper mensen zonder geldig coronabewijs, tot nu toe zijn slechts vijf boetes uitgedeeld.

De evenementenbranche gaat donderdag in gesprek met minister.

14.15 Landelijk lichte toename aantal coronapatiënten in ziekenhuizen Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer licht toegenomen. Op dit moment houden 651 patiënten met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, staat in de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 8 meer dan een etmaal geleden. Op de intensive cares liggen op dit moment 209 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn twee patiënten meer dan woensdag. Op de ic's werden afgelopen etmaal 18 nieuwe patiënten opgenomen. De verpleegafdelingen verzorgen momenteel 442 coronapatiÙnten, een stijging van 6 ten opzichte van een dag geleden. Er kwamen 69 nieuwe patiënten in de klinieken bij.

13.57 Heel Nederland kleurt rood op Europese coronakaart Heel Nederland is nu rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Dat is het een na hoogste waarschuwingsniveau. Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland hadden die kleur al. De andere negen provincies gaan omhoog van oranje naar rood. De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

11.15 Lichte daling: 75 coronapatiënten in ziekenhuizen In de ziekenhuizen in onze provincie liggen donderdag 75 coronapatiënten, twee minder dan een dag eerder. Het afgelopen etmaal werden vijf nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Zeven patiënten zijn uit de ziekenhuizen ontslagen. De afgelopen 24 uur is één patiënt overleden aan het coronavirus. Er zijn geen patiënten overgeplaatst naar een ziekenhuis buiten Brabant.

11.00 Bravis gaat bijna duizend uitgestelde operaties inhalen Door het coronavirus zijn veel operaties uitgesteld. In het Bravis ziekenhuis zijn de wachtlijsten gegroeid met een kleine duizend patiënten die een ingreep nodig hebben, zo meldt het ziekenhuis donderdag in een persbericht. Het ziekenhuis hoopt de operaties voor het einde van het jaar in te halen. "Hiervoor wordt wel de maximale flexibiliteit van de medewerkers gevraagd. Ook moeten de wachtlijsten niet onverwacht hard groeien", benadrukt het Bravis. De inhaaloperatie gaat op 6 september in.

10.51 EMA: coronabooster niet dringend noodzakelijk Het is niet dringend noodzakelijk om volledig gevaccineerden in het algemeen nog een booster tegen corona te geven, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Extra doses moeten al wel worden overwogen voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem. Het EMA baseert zich op een technisch rapport dat is uitgebracht door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Alle goedgekeurde vaccins beschermen op dit moment heel goed tegen ernstige ziekte, opname en overlijden door corona, zegt EMA opnieuw. Maar ongeveer een op de drie volwassenen is nog niet volledig gevaccineerd, waarschuwt de organisatie. De prioriteit zou daarom beter kunnen uitgaan naar het compleet vaccineren van iedereen, stelt EMA. Intussen blijft het volgens het agentschap van cruciaal belang om afstand, hygiëneregels en gezichtsmaskers waar nodig te blijven toepassen, vooral op plekken waar mensen meer risico lopen

08.13 Ruim 8000 Brabanders halen wekelijks nog de eerste prik Nog altijd krijgen ruim 8000 Brabanders per week hun eerste coronavaccin. Het aantal prikken dat per week wordt gezet, is wel flink afgenomen. Dat blijkt uit de nieuwste vaccinatiecijfers van de drie GGD’s in onze provincie. Precies 8.180 Brabanders haalden afgelopen week hun eerste prik. Een week eerder gingen 8.532 eerste spuiten in de armen van provinciegenoten. Het gaat dan alleen om prikken die door de GGD’s zijn gezet. LEES OOK: Ruim 8000 Brabanders halen wekelijks nog de eerste prik, wie zijn dit?

05.00 Nederland wordt iets roder op de Europese coronakaart Nederland kleurt donderdag een beetje roder op de kaart van coronagevallen in Europa. In Overijssel en Friesland is het aantal positieve tests zo gestegen dat zij van oranje naar rood gaan. Zij voegen zich bij Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, die die waarschuwingskleur al hebben. Het is de eerste keer sinds eind juli dat het waarschuwingsniveau voor Nederland omhooggaat. De rest van het land blijft op oranje staan. Utrecht zit net onder de grens. Als de stijging van het aantal coronagevallen daar doorzet, kan die provincie volgende week op rood uitkomen. De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

