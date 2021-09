Vijf redenen waarom de Top 900 leuker is dan al die andere lijsten

Wat zijn jouw favoriete liedjes? Stem nu voor de Top 900! vergroot

De stembus voor de jaarlijkse Top 900 op Omroep Brabant is geopend. Iedereen kan weer zijn of haar lijstje met 20 favoriete liedjes insturen. Vijf reden waarom onze lijst leuker is dan al die andere lijsten.

Wat maakt onze Top 900 zo leuk, als je het vergelijkt met alle lijsten van andere radiostations? Hier zijn vijf redenen:

Het gehalte Brabantse muziek. Wij zijn een chauvinistisch volkje. In geen enkele andere lijst vind je zoveel artiesten uit onze eigen provincie. Vorig jaar waren het 98 liedjes. Van Guus tot Gerard en van Doe Maar tot Krezip. En natuurlijk Snollebollekes.

Bohemian Rhapsody van Queen of The Eagles met Hotel California staan bij ons niet standaard op 1. Dat zijn grote klassiekers, maar Brabant gaat al sinds jaar en dag voor het officieuze volkslied 'Brabant' van Guus Meeuwis. Bij alle voorgaande edities stond dat lied op 1. Uiteraard zijn er ook mensen die zich daar aan ergeren, maar dat maakt zo'n lijst nou zo mooi. Alle stemmers bepalen samen de volgorde. Guus heeft overigens sinds vorig jaar wel stevige concurrentie. Danny Vera met 'Rollercoaster' wordt ook zeer gewaardeerd door het publiek.

De verschillen zijn veel groter. Het gaat qua genres echt alle kanten op. Van Queen en David Bowie, via Corry Konings en Bertus Staigerpaip, naar nieuwere muziek van Muse, Radiohead en Michael Kiwanuka. Ook daar is uiteraard op te stemmen.

De Top 900 opent elk jaar weer het toplijsten-seizoen. Vervolgens struikel je in het najaar over een Top 1000, 2000 of 4000. Vergeet niet dat je die klassiekers al lekker bij ons hebt kunnen horen. Ideaal tijdens het (thuis)werken.

Naast al die klassiekers zijn we ook actueel. Wat dacht je van 'Ik ga zwemmen' van Mart Hoogkamer? Die staat op 1 in de wekelijkse Top 40. Gaat hij het halen?

Het antwoord krijg je vanaf 11 september. Dan zijn alle 900 liedjes een hele week te horen. Vergeet niet te stemmen en zet zeker de radio aan!

