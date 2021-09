Hoger beroep moordzaak Heidy Goedhart uitgesteld door zieke bij OM

Heidy Goedhart werd op laffe en kille wijze om het leven gebracht (foto: archief). vergroot

Het hoger beroep in de moordzaak van Heidy Goedhart is uitgesteld. De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie heeft zich kort voor de tweede zittingsdag ziekgemeld. Heidy werd op 19 december 2010 dood gevonden in haar huis in Kaatsheuvel.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het hoger beroep ging maandag van start bij het gerechtshof in Den Haag. Woensdag zouden de persoonlijke omstandigheden van de 46-jarige verdachte Wim S. worden besproken, mochten de nabestaanden van het slachtoffer hun spreekrecht vervullen en kwam het requisitoir van het OM met strafeis.

Het OM verdenkt S. ervan dat hij op 19 december 2010 in hun huis in Kaatsheuvel zijn 34-jarige partner Heidy Goedhart met een steen op het hoofd heeft geslagen en gewurgd. Na de moord zou hij een inbraak in scène hebben gezet om het misdrijf te verhullen, terwijl het slachtoffer in de tuin lag. S. heeft dit altijd ontkent.

Bekentenis ontlokt

De verdachte werd in 2018 door het hof in Den Bosch veroordeeld tot twintig jaar cel. De Hoge Raad vernietigde deze uitspraak en bepaalde dat het hof in Den Haag de zaak overnieuw moest doen. Er waren namelijk twijfels over de manier waarop de politie tijdens undercoveroperaties S. een bekentenis ontlokte.

Het hof moet nu beter motiveren of de verklaringsvrijheid van S. is aangetast toen hij in 2014 in het Spaanse Marbella door undercoveragenten werd verleid tot de moordbekentenis. S. dacht dat hij een goedbetaalde baan bij een IT-bedrijf zou krijgen als hij zou bekennen. Deze tactiek van de politie staat bekend als de Mr. Big-methode. Deze werd eerder door politie ook al gebruikt bij de Posbankmoord.

S. zat in totaal zes jaar in voorarrest en kwam in januari 2021 op vrije voeten. Het hof in Den Haag besloot dat hij zijn zaak in vrijheid mag afwachten en herhaalde die beslissing woensdag. De schorsing van zijn voorlopige hechtenis blijft voortduren tot de laatste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling.

