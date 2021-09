Coronanieuws: Ondanks cultuurprotest waarschijnlijk nog geen versoepelingen

14.16

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer toegenomen. In totaal behandelden de verpleegafdelingen en ic's in totaal vrijdag 673 mensen met het coronavirus. Dat zijn 16 patiënten meer dan donderdag, zo staat in de meeste recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Afgelopen dagen daalde het aantal patiënten met het coronavirus in de ziekenhuizen juist licht.