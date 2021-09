Undercover is terug met nieuw seizoen en dit zijn de eerste beelden

Beeld uit het tweede seizoen van Undercover met Frank Lammers en Rico Verhoeven (foto: NyklyN/Undercover). vergroot

Goed nieuws voor wie geen genoeg kan krijgen van Ferry Bouman en zijn criminele vrienden: Netflix heeft de eerste beelden van het derde seizoen van Undercover gedeeld. Eén ding is zeker: Frank Lammers is dit seizoen weer volop in beeld.

In het nieuwe seizoen is te zien hoe Ferry Bouman, gespeeld door onze eigen Frank Lammers, vrijkomt uit de gevangenis. In de onderwereld is hij van de troon gestoten door een nieuwe, Turkse drugsbende. Rechercheur Bob, gespeeld door Tom Waes, kreeg Ferry in het eerste seizoen achter de tralies. Nu de crimineel weer vrijkomt en Bob weg is bij de politie, heeft Ferry nog een appeltje met zijn vijand te schillen.

Wanneer de eerste aflevering van het nieuwe seizoen is te zien op Netflix, is nog niet bekendgemaakt. Acteur Tom Waes liet eerder doorschemeren dat het nieuwe seizoen in september gelanceerd zou worden, maar dat is door Netflix niet bevestigd.

Undercover populairste serie

De afgelopen seizoenen van Undercover op Netflix waren een groot succes. De streamingdienst maakte eind 2019 bekend dat het eerste seizoen van Undercover van alle series het populairst was onder de Nederlandse kijkers. Netflix-kijkers genoten massaal van de avonturen van Ferry Bouman, die een xtc-imperium runt vanaf een camping in het Belgische Lommel.

Daarom werd er al snel een tweede en een derde seizoen aangekondigd. Daarnaast is er inmiddels een film verschenen, 'Ferry', die draait om de beginjaren van de Brabantse crimineel.

Frank Lammers in de prijzen

De rol van de intimiderende Brabantse drugsbaron Ferry Bouman leverde Frank Lammers vorig jaar twee prijzen op. Tijdens de Guidinc. Streaming Video Awards 2020 werd de Vlaams-Nederlandse hitserie gekroond tot beste serie. Daarnaast sleepte Lammers een award in de wacht voor zijn persoonlijke vertolking van Ferry Bouman.

