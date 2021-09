'Brabant' van Guus Meeuwis opnieuw onbetwiste nummer 1 in Top 900

Guus Meeuwis vergroot

Het is hem weer gelukt. Guus Meeuwis is met zijn lied 'Brabant' de onbetwiste nummer één in de Top 900 van Omroep Brabant. De afgelopen tien dagen stemde Brabant massaal op het lied. Net als vorig jaar volgt Danny Vera met 'Roller coaster' op de tweede plek. Nieuw op plek drie is 'Hee gaode mee' van Gerard van Maasakkers.

Dit jaar kwam een recordaantal stemmen binnen. Dat zorgt voor een zeer gevarieerde lijst met schitterende liedjes. Het gehalte Brabantse muziek is groot. "Dat toont onze Brabantse trots", vertelt Maarten Kortlever, één van de presentatoren.

"In de top tien staan maar liefst zeven Brabantse artiesten. Dat maakt onze lijst ook zo leuk. Uiteraard ontbreekt Bohemian Rhapsody niet, maar die staat wel pas op plek vijf."

Miss Montreal hoogste nieuwe binnenkomer

De hoogste nieuwe binnenkomer dit jaar is Miss Montreal met 'Door de wind'. De zomerhit 'Ik ga zwemmen' van Mart Hoogkamer kon ook op veel fans rekenen.

De Top 900 gaat zaterdagochtend 11 september van start om 9 uur. Vervolgens tellen we in zeven dagen af naar de nummer 1. Die is op vrijdag 17 september tegen 19 uur te horen. De presentatie is dit jaar in handen van Koen Wijn, Hubert Mol, Jordy Graat, Martin Volder, Maarten Kortlever en Ronny Balk.

Complete Top 900

