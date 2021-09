Coronanieuws: 'Horeca dubbel gepakt met nieuwe maatregelen kabinet'

07.24

Het aantal bedrijven in Nederland dat failliet is verklaard, is in augustus nog verder gedaald. Daarmee blijft het aantal uitgesproken faillissementen historisch laag. Dit heeft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarschijnlijk te maken met de coronasteun van de overheid. Er zijn in augustus 98 bedrijven failliet verklaard, elf minder dan in juli. Dat aantal is exclusief eenmanszaken.