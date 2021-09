Beschamende nederlaag NAC op bezoek bij Jong Ajax

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Thom Haye is woedend na de vertoning van zijn ploeg tegen Jong Ajax

NAC is kansloos onderuit gegaan in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax. De Bredanaars stonden na een kwart werdstrijd al met 4-1 achter. Uiteindelijk verloor de ploeg van trainer Edwin de Graaf met 6-3 in Amsterdam. De nederlaag geeft in Breda genoeg stof tot nadenken.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Voorafgaand aan Jong Ajax-NAC was er ophef over het feit dat de wedstrijd niet live te zien was op tv. NAC-supporters waren boos dat zij niet hun club konden volgen via ESPN. Na zo’n 25 minuten voetballen zullen diezelfde supporters kijkend op teletekst zich een hoedje zijn geschrokken.

Na een kwart wedstrijd voetballen had het beloftenelftal van Ajax gehakt gemaakt van de Parel van het Zuiden. De uitploeg was dan binnen drie minuten op een 0-1 voorsprong gekomen via Ralf Seuntjens, maar na zo’n twintig minuten stond het met 4-1 achter. Een grotere achterstand werd de Bredanaars (voorlopig) bespaard waardoor 4-1 ook de ruststand was.

NAC liet zich als makke schapen naar de slachtbank leiden. De jonkies van Ajax waande zich in een speeltuin en lieten de NAC-spelers alle hoeken van het veld zien. Verdedigend liet NAC al zijn directe tegenstanders lopen en werd de speeltuin met regelmaat omgetoverd tot een schiettent op de kermis.

Tennisuitslag

De wedstrijd was eigenlijk al beslist. NAC speelde een verloren strijd en dat was ook terug te zien op het veld. Ondanks een dubbele wissel in de rust kon de uitploeg het tij niet keren. De talenten van Ajax bleven eenvoudig overeind en kregen ook in de tweede helft de grootste kansen.

De schade werd dan ook nog erger. De 5-1 liet precies zien waar het aan ontbrak bij NAC vandaag. Jethro Mashart liet zich eenvoudig van de bal zetten door Youri Regeer. Laatstgenoemde kreeg een vrije schietkans en liet doelman Nick Olij kansloos met een hard schot.

Was er dan niks te genieten bij NAC? Jawel! Twintig minuten voor tijd was het Thom Haye die wat terugdeed. Hij zorgde met een schitterende vrije trap voor 5-2. Daarmee waren de goals nog niet op. Want via Max de Waal werd het 6-2. Seuntjens bepaalde de eindstand op 6-3.

Wachten op privacy instellingen...

Negatief sentiment

Tot aan maandagavond was er rondom NAC een positief sentiment. De ploeg van trainer Edwin de Graaf speelde frisser voetbal dan vorig seizoen en vooral de jeugdspelers maakte indruk. De resultaten bleven nog achter maar het programma van de Bredase club was redelijk zwaar.

Met twee gerichte aankopen, Jarchinio Antonia en Ruben Ligeon, kon NAC mee gaan doen om de bovenste plekken. Maar het spel dat NAC liet zien had eerder weg van een zondag vijfdeklasser dan een promotiekandidaat in de Keuken Kampioen Divisie.

Natuurlijk is er nog geen reden voor paniek na een off day tegen het beloftenelftal. Maar een zestiende plek op de ranglijst is meer dan NAC-onwaardig. Aanstaande vrijdag komt FC Emmen naar Het Rat Verlegh Stadion. NAC is gewaarschuwd. De Emmenaren wonnen verleden week met 7-1 van MVV. Nog zo’n oorwassing zou al het sentiment in Breda in een week kunnen kantelen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.