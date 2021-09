Coronanieuws: 'Reizen naar verre bestemmingen kan weer ondanks reisadvies'

02.31

Het kabinet staat open voor de mogelijkheid om het Berlijnse coronatoegangsbeleid voor nachtclubs over te nemen. In de stad mogen alleen mensen die gevaccineerd tegen het coronavirus of hersteld zijn van een besmetting de club in. Het idee is dat de clubgangers dan zelf minder risico lopen ernstig ziek te worden als ze toch in aanraking komen met het virus. Het kabinet wil zoiets ook in Nederland overwegen, maar daar wel eerst over in gesprek met de Tweede Kamer.