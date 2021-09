Coronanieuws: 'Ruim 10.000 boetes voor niet dragen mondkapje'

00.01

In Amsterdam hebben actiegroepen, waaronder United We Stand Europe en Police for Freedom, zaterdag een protestmars tegen de coronamaatregelen gehouden. "Together, we are free", schreef United We Stand Europe bij de aankondiging van de demonstratie. Volgens Police for Freedom is het "tijd om op te staan voor de grondrechten van onze kinderen" en werd er daarom betoogd, is te lezen bij de NOS. De gemeente meldt op basis van politiecijfers dat er zo'n zevenduizend betogers waren.