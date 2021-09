Coronanieuws: 58 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen

03.51

Vier op de tien kerkgaande Nederlanders wil dat alleen mensen met een coronapas de kerk in kunnen. Bij rooms-katholieken is ruim de helft voor de invoering van de coronapas. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad en NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO) uit onderzoek van DirectResearch. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim duizend christenen, die één keer per maand of vaker naar de kerk gaan.