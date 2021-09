Coronanieuws: staatssecretaris zet vraagtekens bij coronapas

07.12

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft bedenkingen bij de invoering van het coronatoegangsbewijs, zegt ze in een interview in De Telegraaf. Ze wijst op de hoge vaccinatiegraad en vindt het 'niet uit te leggen' dat mensen via de pas moeten laten zien gevaccineerd of getest te zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen. "Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijsje kunt laten zien, moet je je echt even achter je oren krabben."