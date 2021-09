Coronavirus: geen DdoS-aanvallen meer op servers coronacheck-app van VWS

23.49



De eerste dag waarop mensen een coronatoegangsbewijs moesten tonen, heeft niet geleid tot problemen voor de boa's . "Het was rustig", zei Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP zaterdagavond laat. "Waar we op hadden gehoopt, is ook gebeurd. So far, so good." Sinds zaterdag moet iedereen vanaf 13 jaar oud een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling.