Justitie verdenkt twee Brabantse bedrijven van milieufraude

Het openbaar ministerie eiste dinsdag in Amsterdam geldboetes en een gevangenisstraf tegen ondernemers uit Lierop en Oploo. Zij horen bij een groep van negen verdachten. Volgens de officier van justitie zijn ze betrokken bij een grote milieufraudezaak die draait om een afvalvergister in Bunschoten-Spakenburg

In totaal staan in Amsterdam negentien verdachten voor de rechter. Zij hebben volgens justitie allemaal geholpen om afval uit een vergister op een verboden manier te verwerken. Het afval zou onder andere als mest op Duitse akkers zijn terecht gekomen terwijl afval uit een industriële vergister helemaal niet als mest mag worden gebruikt.

Canard

Onder de codenaam Canard is het Openbaar Ministerie al sinds 2015 bezig met een afvalvergistingsinstallatie in Bunschoten-Spakenburg. Die installatie wint biogas uit afval, onder andere uit de visverwerkende industrie. Na de vergisting blijft een grote hoeveelheid restprodukt over; volgens de regels moet dat worden verbrand. In dit geval werd het afval gemengd met mest en met vervalste papieren geëxporteerd; ook verdween het bij Nederlandse boeren in de mestkelder.