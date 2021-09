Coronanieuws: 53 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

10.15

Het aantal winkels die hun deuren moesten sluiten was in 2020 lager dan in 2019. Ondanks de komst van het coronavirus. in 2020 sloten 322 winkel tegenover 394 in 2019. Dit komt waarschijnlijk omdat er winkelpanden in de coronaperiode op andere manieren zijn gebruikt. Bijvoorbeeld voor culturele activiteiten, voor ontspanningsplekken of voor dienstverlening.