Destiny (9) en Basia (11) willen nieuwe Rico worden: 'Hebben vechtershart'

Ze zijn klaar om de kickbokswereld te veroveren: Basia (11) en Destiny (9) Fleskens. De zusjes veroverden eerder deze maand allebei goud in hun gewichtsklasse op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Een kunstje dat ze over anderhalve maand hopen te herhalen tijdens het WK.

En dat vertaalde zich in een kast vol prijzen. Destiny werd al eens kampioen bij het Duits Kampioenschap, haar grote zus lukte dat inmiddels drie keer. Daar zijn nu dus de twee Europese titels bijgekomen. Toch blijven de meisjes bescheiden. "Ik ga natuurlijk niet zeggen dat we goed zijn", zegt de oudste van de twee resoluut. "Dan kom je alleen maar arrogant over."

Pas een jaar of drie geleden volgde het duo voor het eerst een kickboksles. "Dat wilden we weleens proberen", vertelt Destiny. "We waren toen heel slecht, hoor. Maar we vonden het wel meteen hartstikke leuk."

Toch heeft Basia wel een idee waarom ze beide zo vaak als winnaar uit de bus komen. "Het allerbelangrijkste? Je moet een vechtershart hebben. Dat kun je niet trainen, daarmee moet je geboren worden. Wij hebben dat gelukkig."

Niet dat het succes de dames zomaar aan komt waaien. "We oefenen heel veel met mijn vader. En twee keer per week gaan we voor onze training naar Den Bosch." Best een zwaar schema. "School gaat goed, maar met huiswerk erbij is het soms wel hard werken."

Toch is al dat harde werken een vereiste als ze ooit net zo goed willen worden als hun idolen. "Rico Verhoeven is onze favoriet. En Conor McGregor, al doet hij eigenlijk niet aan kickboksen, maar aan MMA. Dat is ongeveer het zelfde, maar dan ook met vechten op de grond. Dat willen we later ook nog gaan doen."

Voorlopig ligt de focus op het wereldkampioenschap in november. "Het EK was in Duitsland, lekker dichtbij. Voor het WK moeten we véél langer rijden. Dat is in Engeland." Niet erg, want het is voor de zusjes juist een feestje om samen op pad te mogen, vertelt Basia. "Dat is superleuk. We zijn elkaars grootste supporter."