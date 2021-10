Vrouw raakt onwel en komt met auto tot stilstand tegen een boom

12.13

Zondagavond kreeg de politie een melding van een auto die midden op de rijbaan zou staan. Omdat de man nergens op reageerde, vermoedde de politie dat hij onder invloed was. Toen de politie bij de 28-jairge Pool was, stond de auto inmiddels niet meer midden op de weg maar diagonaal over twee parkeervakken.

De bestuurder was onvast ter been en had de autosleutel in zijn handen. Een van de agenten wilde voorkomen dat de man zijn auto weer in zou stappen en deed het portier dicht. Daar was hij niet van gediend, hij schreeuwde een belediging naar de agenten en sloeg een van hen met een vuist tegen de borst. Op het bureau schold hij de hulpofficier van justitie en de tolk uit.