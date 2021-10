Grote controle in Boxtel: zeker zeventig schuren en loodsen doorzocht

08.46

Een vrouw is dinsdagochtend onderuit gegaan in Bergen op Zoom. Dat vertelt een politiewoordvoerder. Ze zag een losliggende tegel over het hoofd aan de Laan van Hildernisse-Noord en belandde vervolgens met haar scooter in de sloot. Ze is eruit gehaald. De vrouw hield er alleen natte kleding aan over. De tegel is gemeld bij de gemeente.