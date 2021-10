Voor 600 euro getankt zonder te betalen met gestolen tankpas

1/1 Tanken zonder te betalen in Bladel

Tanken zonder te betalen, dat mag natuurlijk niet. Deze brandstofdief in Bladel maakt het wel heel bont: hij tankt op verschillende dagen voor honderden euro's aan brandstof met een gestolen tankpas.

Hij komt in totaal op zes verschillende dagen bij het tankstation. Daar vult hij zijn auto en verschillende jerrycans met brandstof. Meer dan zeshonderd euro moet hij betalen. Maar hij tankt met een gestolen tankpas.

Kenteken afgeplakt

De man lijkt zijn actie goed te hebben voorbereid. Het kenteken van zijn de donkere Volkswagen is namelijk afgeplakt.

De politie is op zoek naar mensen die weten wie deze man is. Of mensen die de auto herkennen en misschien wel weten welk kenteken daarbij hoort.